Spalletti, scelta fatta: resteranno in sette ed è pronta una cessione di lusso

L'edizione odierna del Corriere dello Sport rivela le intenzioni di Luciano Spalletti per quanto riguarda il prossimo calciomercato del Napoli. In particolare, ci si sofferma su acquisti e cessioni.

E se per Lorenzo Insigne e Kalidou Koulibaly si spinge per il rinnovo e le strade potrebbero incontrarsi per pattuire un accordo, per Fabian Ruiz le cose potrebbero continuare a complicarsi e si potrebbe arrivare alla separazione che sarebbe quella meno dolorosa.

Ai capisaldi, Insigne e Koulibaly, che Spalletti vorrebbe tenere alla sua corte, nel suo 4-2-3-1, altri incedibili saranno: Meret, Di Lorenzo, Manolas, Zielinski, Osimhen, Mertens e Lozano. Occorrerà solo mettere mano alla formazione per introdurre, nella rosa, un nuovo esterno sinistro di difesa, un nuovo centrale di difesa ed un centrocampista di rottura.