Spalletti potrebbe dover fare a meno di Lozano fino ad inizio campionato: il motivo

Luciano Spalletti dovrà certamente fare a meno di Hirving Lozano nel primo ritiro estivo che si terrà a Dimaro-Folgarida dal 15 al 25 luglio.

Il Messico, aveva provato a convocare (invano) El Chucky prima per i Giochi di Tokyo, poi, una volta arrivato il rifiuto del giocatore, è stato convocato per la Gold Cup. Questa competizione comincerà l'11 luglio per il Messico mentre la fase finale è prevista per i primi giorni d'agosto (s'ipotizza il 2 agosto).

Salvo uscita dalla Gold Cup anzitempo per il Messico, Hirving Lozano, quindi, potrebbe saltare entrambi i ritiri.