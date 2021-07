EMERSON PALMIERI NAPOLI - Il Napoli, a causa dei problemi fisici di Ghoulam e il probabile addio di Mario Rui, è alla ricerca di un terzino sinistro che possa giocare da titolare. Il nome più in voga è quello di Emerson Palmieri, che attualmente al Chelsea non trova grande spazio.



L’offerta del Napoli

Il presidente De Laurentiis vorrebbe approfittare della sua situazione per convincerlo ad approdare in terra azzurra: infatti, secondo quanto appreso da fonti vicine alla nostra redazione, il Napoli ha offerto al club inglese 15 milioni di euro più 5 di bonus per strappargli il giocatore.

Come può arrivare Emerson Palmieri al Napoli

Prima di acquistare il giocatore, il Napoli deve cedere qualche pezzo pregiato per fare cassa: gli indiziati sono Fabian Ruiz e Kalidou Koulibaly. Il mercato ci dirà la verità.

Erika Merolla