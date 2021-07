Prende forma il nuovo Napoli: sette i punti fermi per Spalletti

La nuova avventura azzurra sta per cominciare. La ciurma partenopea, capitanata da Luciano Spalletti, è pronta a navigare le acque della prossima Serie A per raggiungere l'approdo in Champions League. Ad oggi la rosa del Napoli è intatta, eccezion fatta per Bakayoko, Hysaj e Maksimovic ai quali non è stato rinnovato il contratto. Ma De Laurentiis non ritiene nessuno incedibile.

Proprio per questo Spalletti, nell'incontro di oggi a Castel Volturno, parlerà con ADL. Secondo il Corriere dello Sport, tuttavia, Luciano Spalletti ha in mente una spina dorsale di punti fermi per il suo nuovo Napoli. Si parte da Meret; poi Di Lorenzo e Manolas; poi Zielinski, Lozano, Mertens ed Osimhen. Secondo il quotidiano sono questi i punti fermi individuati dal mister toscano.

Discorso a parte andrebbe fatto per quel che riguarda Insigne e Koulibaly. Spalletti sa che potrebbero essere ceduti (per diverse motivazioni) ma sa anche che sono due calciatori fondamentali. Averli o non averli in gruppo può fare la differenza: ecco perché l'allenatore spera di riuscire a trattenerli.