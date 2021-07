Comincia l'era Spalletti: il mister atteso tra le 12:00 e le 12:30 a Castel Volturno

Ora può davvero cominciare. Il nuovo Napoli targato Luciano Spalletti nasce oggi, venerdì 2 luglio 2021. Spalletti, ufficializzato ormai più di un mese fa, ha dovuto attendere l'inizio ufficiale di calciomercato prima di cominciare a tutti gli effetti la sua nuova avventura.

Come scrive il Corriere dello Sport Luciano Spalletti arriverà a Napoli come prima tappa per poi raggiungere il suo nuovo quartier generale, Castel Volturno. Lì incontrerà il presidente Aurelio De Laurentiis, e si comincerà a programmare la nuova stagione.

L'obiettivo è quello, già affermato, di tornare in Champions League. Luciano Spalletti è un allenatore carismatico, preparato e che ha grande capacità di gestione del gruppo. Starà alla società dare al nuovo mister una rosa all'altezza del compito che gli ha affidato. Ora, però, è tutto pronto: sta per cominciare la stagione 2021-22, l'era Spalletti.