La stagione di Serie A appena conclusasi è stata tra le più incredibili della storia del calcio. Per tutta la durata del campionato, infatti, il pubblico non ha potuto sostenere i propri tifosi a causa del Covid. Tutte le partite sono andate in scena con gli stadi vuoti, in un'atmosfera surreale.

Proprio per questo motivo, nel corso dell'assemblea dei club di Serie A, c'è stata un'accesa discussione su questo tema. I club di Serie A, riporta il Corriere dello Sport, sono contrari alla scelta del governo di aprire gli stadi solo al 25%. La loro idea è di aprire solo ai vaccinati, negando l'ingresso ai non vaccinati, aprendo però gli stadi al 100%.

Per questa ragione i club hanno velatamente minacciato di scioperare e di impedire la partenza del campionato, chiedendo a gran voce un incontro con Mario Draghi, Giorgetti e Vezzali. Tra i presidenti più infervorati, scrive il Corriere, c'erano De Laurentiis, Preziosi e Ferrero.