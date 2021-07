Napoli, Spalletti definisce il suo staff: ecco l'elenco completo

Secondo quanto riportato dall'edizione odierna del Corriere dello Sport oggi Spalletti e De Laurentiis parleranno di squadra, di staff e di molto altro nel corso del vertice di Castel Volturno. Ecco quanto evidenziato:

"Occasione perfetta anche per continuare ad affrontare l'argomento del mercato, al momento in freezer perchè legato soprattutto alle eventuali cessioni eccellenti e al rinnovo eccellente di Insigne. Per quel che riguarda lo staff, oltre a Spalletti, ci saranno il vice Domenichini; i preparatori ed i collaboratori tecnici Baldini, Sinatti, Calzona, Rosalen Lopez e Cacciapuoti; il dottor Canonico; il team manager Santoro".