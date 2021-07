Mario Rui-Galatasary, trattativa avviata: c'è la volontà comune di chiudere il cerchio

Mario Rui è sempre più vicino alla Turchia. Il Galatasaray si sta muovendo per portare il portoghese ad Istanbul, con un'operazione inaspettata e soprattutto veloce. L'offerta base formulata dal Galatasaray, riporta il Corriere dello Sport, è di cinque milioni di euro: il Napoli vorrebbe guadagnarne almeno un paio in più.

Con il calciatore c'è invece da lavorare. A Napoli Mario Rui ha uno stipendio di oltre due milioni di euro l'anno. Difficilmente si accontenterà di uno stipendio che sia cospicuamente minore a quello attualmente percepito. Nonostante ciò, le parti sono a lavoro, a testimonianza del fatto che c'è la volontà comune di chiudere il cerchio e portare a termine la trattativa.

Classe 1991, in Italia dal 2011, Rui si è messo in mostra nel triennio empolese, dal 2013 al 2016. Dopo una parentesi a Roma viene acquistato dal Napoli nel 2017, con il quale mette a referto 131 presenze e tre reti in tutte le competizioni. Dopo aver rinnovato la scorsa estate, il suo attuale stipendio base è di 2,1 milioni di euro (fonte Kickest).