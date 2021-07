Repubblica - Chelsea, ritardo nei pagamenti per Jorginho: Emerson più vicino

Emerson - Il Napoli è a lavoro sul calciomercato. Con l'ennesima mancata qualificazione in Champions l'obiettivo azzurro è di rinforzarsi ma prima di tutto di trovare stabilità economica. Qualsiasi acquisto è legato naturalmente ad una cessione; i ruoli chiave su cui intervenire sono i tre ormai noti, ovvero centrocampista, difensore centrale e terzino sinistro.

Proprio sulla questione terzino si concentra Repubblica. Mario Rui sembra sempre più vicino al Galatasaray, le parti sono a lavoro. Se dovesse andar via il portoghese il Napoli andrà subito sul mercato per sostituirlo. Il sogno, per un acquisto di livello, si chiama sempre Emerson Palmieri.

Secondo il quotidiano il Napoli ha già avviato trattative con l'esterno italo-brasiliano, di cui Spalletti è un grande stimatore e conoscitore. I rapporti tra società azzurra e Blues sono ottimi, ma Repubblica svela un retroscena che potrebbe tornare utile ai partenopei. Il club londinese è in ritardo con i pagamenti dell'ultima rata del cartellino di Jorginho: questo potrebbe favorire l'opzione prestito di Emerson.