Dal Napoli passando per il Milan: Zaccagni potrebbe sorprendere tutti

Il mercato del Napoli sembra aver delle chiare linee guida: un terzino sinistro, un centrocampista. Un nome che sembrava essere a pieno titolo nella lista del Napoli è quello di Mattia Zaccagni, centrocampista del Verona, che ultimamente è un po' uscito dai radar azzurri.

Zaccagni, da gennaio nei pensieri di Giuntoli, ha attirato su di lui anche il Milan. La concorrenza da Milano, poteva sembrare sfavorevole poiché i rossoneri possono giocarsi la 'carta Champions' ma a quanto pare sembra essersi dileguato anche il Milan. Come scrive il Corriere di Verona, si apre una nuova pista per il centrocampista italiano: la permanenza a Verona.

Servirà il rinnovo del contratto, qualora non andasse via, perché il calciatore è in scadenza a giugno 2022 e Setti non vorrà perderlo a scadenza.