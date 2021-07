Vecino bloccato da Inzaghi: trattativa in stand-by

Il Napoli, dopo l'addio di Bakayoko, ha la necessità di rinforzare il centrocampo. La dirigenza partenopea è a lavoro su vari profili: i nomi più gettonati sono Basic, Berge e Thorsby. Calciatori giovani, che uniscono qualità, quantità e dinamismo, perfetti per un ipotetico centrocampo a due.

La Gazzetta dello Sport, nell'edizione odierna, torna a fare il punto su un vecchio pupillo del Napoli e del suo nuovo allenatore Luciano Spalletti: Matias Vecino. L'uruguaiano, che ha trovato poco spazio con Conte, sembrava destinato a lasciare la Milano nerazzurra per accasarsi proprio all'ombra del Vesuvio.

Con il cambio in panchina all'Inter, però, Vecino sembra aver riguadagnato punti. Secondo la rosea, infatti, Simone Inzaghi apprezza le qualità di Vecino, che ha nelle sue corde sia interdizione che grande capacità di inserimento. Proprio queste caratteristiche servirebbero nella nuova Inter di Inzaghi, che ha perciò messo in stand-by qualsiasi trattativa in uscita. Resta il problema contratto: l'urugaiano è in scadenza nel 2022. Per ora è tutto fermo.