Ostacolo sulla pista Reinildo: il Lille gli ha offerto un rinnovo fino al 2025, il terzino ci pensa

Gli esterni difensivi sono tra i primissimi obiettivi per un mercato in entrata. È risaputa la necessità del Napoli di completare la fascia sinistra con uno - se non due - terzini, ma ovviamente tutto dipenderà dal numero di uscite. Da tempo, il club azzurro sta monitorando Reinildo Mandava, terzino sinistro 27enne da poco vincitore della Ligue 1 col suo Lille.

L'obiettivo di mercato non solo del Napoli ma anche dell'Atalanta, però, potrebbe restare nel club francese. Infatti, secondo quanto riportato dai colleghi di TuttoMercatoWeb, il Lille avrebbe offerto al ragazzo mozambicano un rinnovo di contratto che lo legherebbe al Lille fino al 2025. Il giocatore sta valutando la proposta, nei prossimi giorni prenderà una decisione in merito.