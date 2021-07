"Tesoretto Mertens": se dovesse andar via il Napoli risparmierebbe 10 milioni lordi

"Nessuno è incedibile per un'offerta adeguata". Risuonano come una sentenza le parole del presidente Aurelio De Laurentiis, pronunciate nella giornata di ieri in conferenza stampa. Per due stagioni consecutive il Napoli non ha centrato l'obiettivo Champions ed ha ora necessità di far quadrare i conti.

In questo caso non si parla solo di plusvalenze e cartellini. Il monte ingaggi del Napoli è attualmente di 156 milioni: una cifra molto alta, che ADL ha apertamente dichiarato di voler abbattere. Non è un caso, quindi, che anche il rinnovo di capitan Insigne sia ancora un'incognita.

Il Mattino, nell'edizione odierna, parla però di un altro calciatore offensivo ed importantissimo per gli azzurri: Dries Mertens. Il belga, attualmente impegnato agli Europei, potrebbe essere ceduto per tagliare i costi: se ascoltasse le sirene provenienti dagli USA, un suo addio permetterebbe al Napoli di risparmiare ben 10 milioni lordi a bilancio. Nonostante ciò, scrive Il Mattino, non sarebbe l'unico addio.