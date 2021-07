Repubblica, stoccata a Giuntoli: "È come se prendesse un ricco reddito di cittadinanza"

Aurelio De Laurentiis, come sempre, ha catalizzato l'attenzione su di sé. La tanto attesa conferenza stampa ha svelato retroscena, idee, opinioni del presidente azzurro, chiudendo il silenzio stampa. Grande assente dell'evento il direttore sportivo Cristiano Giuntoli, neanche citato dal patron azzurro.

"Assente in sala e nel discorso. Ha un lungo contratto. È stato come assegnargli un ricco reddito di cittadinanza e lasciarlo sul divano di casa". Questo è quanto si legge sulle pagine di Repubblica in riferimento all'assenza di Giuntoli. A quanto pare, infatti, secondo Repubblica l'idea di ADL è quella di decidere insieme a Spalletti bypassando l'attuale ds.

Giuntoli è il direttore sportivo del Napoli dal 2015, ed ha un contratto fino al 2024. Ha iniziato la sua carriera da dirigente nel Carpi, nel 2009, scoprendo ai biancorossi calciatori quali Lasagna, Mbakogu, Inglese, Gagliolo e Letizia.