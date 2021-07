Arsenal su Zielinski, Meret nuovo numero 1: le ultime sul mercato in uscita

Il calciomercato è ufficialmente cominciato. Da oggi fino al 31 agosto Cristiano Giuntoli avrà il compito di consegnare a Luciano Spalletti una rosa adeguata per poter competere in campionato e raggiungere la Champions League. Cessioni ed acquisti dovranno quindi essere pianificati nei minimi dettagli.

Stando a quanto riportato da Il Mattino, sulla questione mercato in uscita, il Napoli ha già scelto chi sarà il portiere titolare. Alex Meret, infatti, sarà il nuovo numero 1 azzurro e resterà quindi all'ombra del Vesuvio: possibile, a questo punto, che la società decida di blindare il portiere friulano.

Secondo il quotidiano, inoltre, l'Arsenal si sarebbe fatto vivo per Piotr Zielinski, mentre le prestazioni di Di Lorenzo stanno facendo interessare altri top club. Il Napoli, però, non farà sconti. Se è vero che nessuno è incedibile, è altrettanto vero che ADL non ha intenzione di svendere i suoi campioni. La società non farà sconti a nessuno, i prezzi dei top players azzurri sono alti.