Ospite a Radio Kiss Kiss, Saverio Sticchi Damiani ha parlato delle maglie da gioco che il Napoli indosserà nell'arco della prossima stagione. Ecco quanto evidenziato:

"La produzione delle maglie avverrà in parte in Italia e in parte all'estero (principalmente in Cina). Gli standard qualitativi saranno molto alti. Ci saranno tre esperti interni che disegneranno tutto, dalle divise da gioco alle tute.

La vendita online sarà come sempre gestita direttamente dal Napoli, mentre per la vendita "in presenza" ci sarà una collaborazione con alcuni negozi lungo il Salento. Questo acquisteranno le maglie e avranno la licenza di venderle al pubblico".