Rinnovo Insigne: improcrastinabile un incontro col Napoli a fine Europeo

Tra dodici mesi scade il contratto di Lorenzo Insigne che volendo, al termine, potrebbe svincolarsi. Stando a quanto riportato dall'edizione odierna del Corriere dello Sport non è ancora tutto scritto e finito, perché appare improcrastinabile un incontro a fine Europeo fra le parti.

Per non vivere dodici mesi infernali a livello di ambiente (mediatico e non), Lorenzo Insigne ed il Napoli si incontreranno per cercare un'intesa contrattuale che legherebbe, a quel punto a vita, lo scugnizzo all'ombra del Vesuvio. L'incontro è fissato a fine Europeo.