Non solo Koulibaly e Fabian Ruiz: si ascolteranno offerte anche per Lozano

L'edizione odierna del Corriere dello Sport apre alla possibilità che il Napoli si privi di qualche pezzo pregiato della rosa per investire sul mercato che verrà.

Ecco che quindi, accanto al nome di Kalidou Koulibaly e quello di Fabian Ruiz, spunta anche quello di Hirving Lozano. Un inizio stagione strepitoso per El Chucky, anche se gli infortuni l'hanno tenuto ai box per gran parte della seconda parte.

Le sue doti hanno sicuramente attirato l'attenzione di molti club che si muovono sotto traccia per cercare di arrivare a lui. Il messicano non ha ancora ricevuto offerte concrete per lasciare Napoli, ma a fronte di una rispettabile somma, i partenopei potrebbero privarsi di lui.