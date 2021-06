L'Inter è ora in pole per Emerson Palmieri: l'ingaggio non fa paura ai nerazzurri quanto al Napoli

Nel nostro campionato, l'unica squadra che può garantire uno stipendio pari (o simile) a quello che percepisce Emerson Palmieri al Chelsea, è l'Inter di Simone Inzaghi.

Per il Napoli, il problema non risulterebbe essere l'investimento da poco più di 15 milioni di euro sul cartellino del giocatore, ma il suo pesante ingaggio da 4 milioni a stagione, che, invece, per i nerazzurri non risulterebbe essere un ostacolo.

Ecco perché, il quotidiano, avvicina la candidatura di Emerson Palmieri sempre più ai nerazzurri e sempre meno ai partenopei (comunque interessati, ma non a queste cifre).