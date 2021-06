Ostacolo economico per Emerson Palmieri: il Napoli proverà a convincerlo grazie alla mediazione di Spalletti

Non è un mistero che il Napoli possa vantare un buon rapporto con il Chelsea di Abramovic. Proprio il numero uno dei blues, infatti, l'anno scorso, in piena pandemia e con una grave crisi economica in atto per tutto il mondo del calcio, aveva aperto al prestito di Bakayoko quando i battenti del calciomercato stavano per chiudersi.

Come riporta l'edizione odierna del Corriere dello Sport, per arrivare quest'anno, invece, all'obiettivo Emerson Palmieri, occorreranno quantomeno 18 milioni di euro per convincere Roman Abramovic (non considerando l'ingaggio del giocatore alquanto alto per il ridimensionamento che ha in mente il Napoli).

L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, svela che all'italo-brasiliano non dispiacerebbe tornare a lavorare con Spalletti ed è proprio su questo rapporto amichevole fra le parti che il ds Giuntoli vuole muoversi per convincerlo, ma resta vivo l'ostacolo economico legato all'ingaggio.