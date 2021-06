Fabian Ruiz piace alle big ma c'è un grande ostacolo

La situazione relativa alle cessioni tiene fermo il Napoli su ogni fronte: stando a quanto rivelato dall'edizione odierna del Corriere dello Sport, i giocatori sacrificabili sarebbero tre: Koulibaly, Fabian Ruiz e Hirving Lozano. Questi, a fronte di una bella offerta, potrebbero partire.

L'ostacolo più grande, tra i tre nomi, resta quello di Fabian Ruiz: secondo La Repubblica, a frenare gli interessi delle big sarebbe il costo ingente del cartellino. Il Napoli chiede quantomeno tra i 50 e 60 milioni di euro, considerati troppi per un giocatore che ha perso la maglia da titolare in Nazionale e che all'Europeo non riesce a brillare come dovrebbe.