Europeo, Diego Jr: "Sfida Insigne-Mertens? Se l'Italia dovesse andar fuori con una rete del belga andrebbe bene lo stesso"

Alla presentazione del libro "Mi Manda Puzone", era presente Diego Maradona Jr. il quale ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di SpazioNapoli. Diego Jr. ha parlato della prossima sfida dell'Italia all'Europeo contro il Belgio. Sfida nella quale si affronteranno i due azzurri Insigne e Mertens:

"Sfida tra Mertens ed Insigne? Spero che la vinca Insigne ma se l'Italia dovesse andar fuori con un goal di Mertens, per me andrebbe bene lo stesso. La gara sarà difficile ma è chiaro che il Belgio è una squadra diversa senza Hazard e De Bruyne. L'Italia può arrivare in fondo, ci vogliono bravura, fortuna e competenze".