TMW, Ceccarini rivela: "Castrovilli piace molto al Napoli, ma costa troppo"

Intervenuto come ospite a Radio Kiss Kiss, il giornalista di TMW, Niccolò Ceccarini, ha fatto il punto su Gaetano Castrovilli e la possibilità che il centrocampista viola arrivi all'ombra del Vesuvio.

"Castrovilli al Napoli piace molto, ma per il momento è un acquisto difficile da immaginare. Per gli standard del mercato azzurro il suo costo è eccessivo: prima bisognerebbe operare almeno una cessione. Solo allora si potrebbe pensare al mercato in entrata".

Nel frattempo, sempre a proposito di Fiorentina, non rinnoveranno il loro contratto con la società viola né Ribéry né Borja Valero.