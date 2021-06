Venerato: "Il Chelsea chiede 20 milioni, ma il Napoli non ha intenzione di accontentarlo, c'è una speranza"

Ciro Venerato, esperto di mercato, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione Radio Goal, per parlare delle ultime notizie sul Napoli calcio. Ecco quanto evidenziato:

"Attila Szalai? Non c'è assolutamente nulla di vero, tutto totalmente falso. Non solo non c'è mai stata un'offerta, ma per di più il calciatore non è neanche nei piani del club azzurro e non è stato proposto.

Emerson Palmieri? Il Napoli non vuole soddisfare la richiesta del Chelsea di 20 milioni per un calciatore in scadenza di contratto con i Blues, con questa operazione che consentirebbe il prestito.

E' una soluzione difficile ma c'è un'alternativa: monetizzare con qualche cessione ed il Chelsea che in futuro potrebbe abbassare le pretese per le poche richieste. Il mercato del Napoli si sbloccherà completamente alla prima cessione, ma al di là di questo ha già avviato alcuni discorsi".