Napoli, Caffè Aloia sarà il terzo sponsor di maglia per le prossime tre stagioni

Secondo quanto riportato da Gonfia la Rete il Napoli avrebbe scelto il terzo sponsor per la maglia. Dopo il mancato rinnovo dell’accordo commerciale con la Kimbo, una nuova azienda sta per legare il proprio marchio al club di Aurelio De Laurentiis: Caffè Aloia è in procinto di chiudere un contratto triennale con il club azzurro.

Dopo la partnership commerciale con la Kimbo, dunque, un’altra prestigiosa azienda di produzione di caffè sarà sulle maglie dei calciatori azzurri.

Caffè Aloia è un marchio creato nel 1934, storicamente il primo caffè di Napoli. Nel giro di pochi giorni potrà essere annunciato l’accordo.