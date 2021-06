Sampdoria, il pres. Ferrero: "Gattuso lo amo, mi ha già detto no prima di andare al Napoli. Gli ho portato fortuna!"

L'ufficialità di Roberto D'Aversa, ex allenatore del Parma, alla Sampdoria si fa sempre più vicina. Massimo Ferrero, presidente dei blucerchiati, ospite a La Politica nel Pallone, ha parlato dei profili seguiti nel corso di queste settimane, ma anche degli scorsi anni, soffermandosi sugli ex Juve e Napoli, Pirlo e Gattuso.

"Mi sarebbe piaciuto prendere Andrea (Pirlo), ci ho pensato tanto. È un fuoriclasse, però lui avendo allenato la Juventus non avrebbe avuto la testa per venire alla Sampdoria”.

Gattuso? “Magari! Lo amo, ma mi ha già detto no una volta e gli ho portato fortuna perché poi è andato al Napoli. Non so se è stata la sua fortuna o meno. Lui è un bravo motivatore”.