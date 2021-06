Ursino: "Ounas può giocarsela al Napoli, però deve sentire la fiducia di tutto l'ambiente"

Giuntoli, oltre ad occuparsi delle entrate, dovrà valutare con Spalletti la situazione di alcuni giocatori finora ai margini. Uno di questi è sicuramente Adam Ounas, esterno algerino classe '96 rientrato alla base dopo il prestito al Crotone. In questi anni non ha mai convinto la piazza e la società, mostrando sprazzi di tecnica altissima, alternati però a momenti di totale assenza dal gioco. Su di lui si è espresso Beppe Ursino, DS del Crotone, a Radio Kiss Kiss Napoli. Ecco quanto ha dichiarato:

"Può tranquillamente imporsi e giocarsela al Napoli, ha le qualità per farlo. Deve, però, avvertire la fiducia di tutto l'ambiente, non solo della dirigenza. Per me è fortissimo, ma deve essere in condizione di potersi esprimere al massimo. Lui gioca a livelli altissimi."