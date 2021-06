Hysaj-Lazio, mercoledì ci sarà l'incontro decisivo per chiudere

Alfredo Pedullà, giornalista ed esperto di mercato, ha annunciato ai microfoni di Sportitalia l'ormai imminente fumata bianca tra Hysaj, ex terzino del Napoli, e la Lazio. Pronto un quinquennale per il parametro zero albanese.

"Mercoledì ci sarà un incontro la Lazio per chiudere Hysaj. Contratto di 5 anni, con l'albanese che ritroverà Sarri".

"Al punto l'incontro programmato per la scorsa settimana, e poi rinviato, si terrà mercoledì. Esiste già una base di intesa per il terzino albanese che tra qualche giorno si libererà a zero dal Napoli. Intesa che verrà formalizzata nel vertice di mercoledì, pronto un contratto quinquennale".