Emerson Palmieri chiarisce sul suo futuro: "Andrò dove posso giocare di più"

In vista della gara contro il Belgio di venerdì, è intervenuto ai microfoni della RAI Emerson Palmieri, raccontandosi a 360 gradi. Ecco quanto ha dichiarato:

"Siamo un bellissimo gruppo. Adesso che siamo ai quarti ci vogliamo godere il momento, abbiamo lavorato duramente. Venerdì sarà molto complicato, ma vogliamo continuare a sognare. De Bruyne e Hazard sono giocatori formidabili, certamente dovessero mancare sarà una grossa perdita per il Belgio. Noi dobbiamo pensare solamente a noi stessi. L'eliminazione della Francia mi ha stupito, erano tra le favorite.

Sarebbe bellissimo arrivare in finale, a prescindere dall'avversario. Perché l'Inghilterra ha sempre faticato? Non saprei, probabilmente poiché ci sono parecchi stranieri, oltre al fatto che si giocano parecchie partite durante l'anno.

Il mio futuro? Questa stagione è stata molto complicata per me, sono rimasto fuori per lungo tempo. Sicuramente farò le mie scelte al fine di giocare di più. In Italia? Ci sta."