Benitez non si lascia intimorire dalle minacce: vicinissima la sua firma con l'Everton

Rafa Benitez è pronto per una nuova avventura in Premier League. Il tecnico spagnolo ha allenato il Napoli tra il 2013 e il 2015, portando gli azzurri a vincere una Coppa Italia e una Supercoppa Italiana. Dopo l'esperienza partenopea, però, ha vissuto momenti complicati: i sei mesi disastrosi a Madrid, l'esperienza fallimentare al Newcastle e gli anni al Dalian Yifang, in Cina.

Adesso, però, è pronto a sedere di nuovo su di una panchina prestigiosa. Come si può leggere sul Telegraph, Benitez sarebbe vicinissimo a firmare con l'Everton, diventando il successore di Carlo Ancelotti. Ricordiamo che l'ex tecnico, tra le altre, di Inter e Liverpool, ha ricevuto minacce ed intimidazioni dai tifosi dei Toffies affinché non firmasse. Le motivazioni le troviamo nel suo passato nell'altra sponda del Merseyside e per alcune sue dichiarazioni passate alquanto piccanti nei confronti dell'Everton. Benitez, dal canto suo, sembra non essere spaventato, ma anzi determinato a ritornare sui grandi palcoscenici europei.