L'intermediario Antonelli: "Koulibaly è la prima scelta di molti club, potrà partire anche con meno di 40 milioni"

Stefano Antonelli, operatore di mercato e management che assiste Ricardo Senesi, papà di Marcos Senesi, è intervenuto ai microfoni di Radio Marte nel corso della trasmissione Si Gonfia la rete condotta Raffaele Auriemma, rilasciando alcune dichiarazioni. Di seguito sono riportate le sue parole:

"Mercato? Qualcosa si farà. Per la prima volta nel campionato italiano cambiano così tanti tecnici, si azzerano i concetti e quindi si cambierà. Ora c'è un'attenzione reale, bisogna stare attenti veramente al bilancio e a quello che si è perso. Riduzione stipendi ed attenzione ai costi: si farà anche tanto ma con attenzione amministrativa. Anche a Napoli accadrà la stessa e identica cosa.

Fabian Ruiz è uno dei candidati all'uscita ma bisogna vedere chi lo vuole comprare alle cifre che merita. Bisogna vedere chi ha la forza economica per arrivare a Koulibaly. Piuttosto che cambiare è meglio confermare e dare continuità tecnica. Garantisco anche che Spalletti apprezza la rosa e vorrei vedere. Manca un terzino sinistro ma oggi il Napoli ha un organico da primi 4 posti. Poi all'interno del singolo calciatore e del sistema spogliatoio ognuno ha la sua storia.

Koulibaly? Arriveranno le squadre per lui perchè chi può permettersi di spendere sono sempre le stesse. Juventus e Inter sono in difficoltà e hanno dovuto fare inserimenti economici perchè sono indebitate. Poi parliamo di Manchester City, Barcellona, Real Madrid. Per esempio Varane potrebbe uscire per andare in Francia, il Barcellona ha sicuramente bisogno di un centrale difensivo, preferibilmente di piede sinistro.

Il mercato si fa con prima, seconda e terza scelta. E Koulibaly penso possa essere la prima scelta per almeno 2-3 club. Se prima però parlavamo di 100 milioni oggi però si fa fatica a parlare di 40".