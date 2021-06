UFFICIALE - Accostato alla panchina del Napoli, Galtier resta in Francia: ha firmato per il Nizza

Christophe Galtier, fresco vincitore della Ligue 1 con il Lille rimarrà in Francia. Ha, infatti, appena reso noto il suo arrivo il Nizza, squadra principale del capoluogo della Costa Azzurra.

Il francese piaceva molto ad Aurelio De Laurentiis, prima di virare definitivamente su Spalletti. Già da tempo però si parlava di un suo approdo ai rossoneri di Francia, con l'allenatore che aveva scelto di non lasciare la lega appena, miracolosamente, vinta.

Il comunicato: "Sono profondamente lieto di aver nominato Christophe Galtier allenatore dell'OGC Nice. Ha dimostrato le sue capacità vincendo la Ligue 1 all'ultima giornata con il Lille. Ci vuole coraggio per questo e noi di INEOS consideriamo questa una qualità essenziale. Christophe è riconosciuto come un allenatore che sviluppa il talento, essenziale per il nostro progetto sportivo. E questa nomina è un significativo passo avanti nel nostro progetto e nella nostra voglia di partecipare regolarmente ed essere competitivi nelle competizioni europee”.