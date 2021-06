Kaio Jorge, l'agente è in Italia: pronta l'offerta del Napoli al Santos

Sono ormai anni che il Napoli va alla ricerca di giovani talenti che possano arricchire la rosa azzurra. E Kaio Jorge, 20 anni, attaccante del Santos, è uno di quei giovani che il DS Giuntoli non vuole lasciarsi sfuggire. Il brasiliano è molto abile nel palleggio e vede bene la porta.

Manager in Italia: presto la proposta del Napoli

Secondo l'edizione odierna de "La Gazzetta dello Sport", nella giornata di oggi dovrebbe sbarcare in Italia uno dei manager del giocatore per incontrare vari dirigenti, non solo quelli del Napoli:

"Giuntoli ha già fatto pervenire al Santos la sua richiesta, e cioè, 8 milioni di euro più un paio di bonus. In un primo momento, il club brasiliano ne avrebbe voluti 15, ma l’insorgere della pandemia e la conseguente crisi finanziaria che ha coinvolto anche il calcio, gli ha consigliato di abbassare a 10 milioni la pretesa. Il dirigente napoletano è convinto che riuscirà a far ragionare i colleghi brasiliani e a definire l’operazione. Intanto, discuterà delle modalità contrattuali con il rappresentante di Kaio Jorge. Il Napoli sarebbe pronto ad offrirgli un milione di euro a stagione per i prossimi cinque anni".

Non solo il Napoli su Kaio Jorge

Nelle ultime settimane anche il Milan si è interessato a Kaio Jorge, mentre a livello europeo ci sono altri club a cui piace, come Benfica e Bayer Leverkusen. Ma il Napoli è riuscito a strappare una prelazione al Santos, mentre il brasiliano vorrebbe fare un'esperienza nuova in un club importante.