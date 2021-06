Duello tra Milan e Napoli per Kaio Jorge, problemi per l'affondo su Emerson Palmieri. Petagna in uscita

Il noto esperto di calcio mercato, Ciro Venerato, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli nel corso della trasmissione "Radio Goal". Ecco quanto evidenziato:

"Kaio Jorge piace tantissimo sia al Napoli che al Milan. I rossoneri hanno un metro di vantaggio sui partenopei perché hanno una disponibilità economica maggiore. I campani devono prima cedere per poi chiudere altri affari in entrata. Il Napoli vuole il brasiliano perché spera di vendere bene Andrea Petagna, chiede 18-20 milioni per l'ex calciatore della Spal. Dopo avere incassato tale cifra, i partenopei piomberebbero su Kaio Jorge"

Aurelio De Laurentiis e Cristiano Giuntoli puntano in modo importante su Emerson Palmieri. Ma gli azzurri non possono affondare il colpo subito anche perché, come ho detto prima, devono prima cedere qualche altra pedina. Naturalmente il Napoli non ha intenzione di investire i venti milioni chiesti dal Chelsea, anche perché il difensore tra un anno si svincolerebbe a costo zero. De Laurentiis spera che non subentrino altre squadre sul calciatore".