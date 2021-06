Bagni: "Dopo l’infortunio di San Siro Mertens non è stato più lo stesso, non credo possa ripetere le grandi stagioni di un tempo"

Salvatore Bagni, ex calciatore del Napoli, è intervenuto ai microfoni di Radio Marte. Ecco quanto evidenziato:

"Anche ieri purtroppo Mertens correva dietro gli avversari più che giocare. Grande generosità ma le qualità che si sono viste per tantissimi anni a Napoli non si sono viste. Quando l’ha fatto entrare il CT del Belgio pensava altre cose.

Dopo l’infortunio di San Siro abbiamo visto di meno. Non credo che possa più ripetere le grandissime stagioni di un tempo. Sarà difficile, anche perché arrivi a 34 anni e hai bisogno di ritmo e invece stai più in panchina che in campo. Sarà molto difficile trovare la condizione. Mertens da vendere? Arriva un bivio nella vita per tutti.

Anche Fabian, col rientro di Busquets, neanche gioca e invece doveva essere titolare. Si sperava che potesse farlo ma non è stato così e ha avuto un minutaggio molto basso.

Contro l’Austria siamo andati in difficoltà ma il Belgio che ho visto ieri sera non mi fa paura.

Di Lorenzo? Con tutto il rispetto per Florenzi lui ha fatto bene ed è un giocatore di un’affidabilità eccezionale. Ha una forza fisica e un cambio di passo che l’hanno fatto diventare un giocatore importante, 5 anni fa non aveva contratto. A volte nel calcio chi giudica non ci capisce molto”.