Il Tottenham vuole Victor Osimhen, il Napoli vuole cautelarsi: rinnovo con clausola da oltre 100 milioni

Continuano a rimbalzare dall'Inghilterra le voci che parlerebbero di un forte interessamento del Tottenham per il centravanti azzurro Victor Osimhen. Lo ha riportato oggi La Gazzetta dello Sport, parlando di come gli Spurs possano essere costretti a sostituire il partente Harry Kane con un innesto di valore. Il Napoli, dunque, starebbe già pensando di cautelarsi e blindare il suo gioiello, su cui ha programmato di costruire il futuro.

Nonostante il ragazzo abbia ancora quattro anni di contratto, dunque, Osimhen potrebbe lo stesso rinnovare per cementare il suo rapporto col suo club: "L’idea sarebbe quella di prolungare di un altro anno il contratto, che ha scadenza giugno 2024 e di prevedere, nel nuovo accordo, una clausola rescissoria parecchio alta, tanto da scoraggiare eventuali pretendenti. Considerata l’età, 22 anni, e il valore del giocatore, si potrebbe pensare a una cifra superiore ai 100 milioni di euro. Siamo nel campo delle ipotesi. Quella della clausola, però, è una possibilità che il Napoli tiene fortemente in considerazione". Insomma, Victor non si tocca.