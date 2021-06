Nei prossimi giorni potrebbe chiudersi il caso Koulibaly: in agenda l'incontro con l'agente Ramadani

La priorità del Napoli, attualmente, è quella di cedere prima ancora di acquistare, per puntellare la rosa da consegnare al nuovo allenatore Luciano Spalletti. Stando a quanto riportato dal Corriere dello Sport, nella priorità di sfoltire la rosa e ridurre il monte ingaggi del club, potrebbero dunque essere direttamente implicati anche i migliori giocatori. Sopra tutti, forse, il nome di Kalidou Koulibaly.

Ecco perché secondo il quotidiano, nei prossimi giorni, magari anche prima della fine di Euro 2020, è previsto un incontro con l'agente del calciatore, Fali Ramadani, per parlare col presidente azzurro Aurelio De Laurentiis. L'incontro dovrebbe avvenire nei prossimi giorni, è già nell'agenda del patron azzurro, servirà per chiarire la posizione del club sul suo granitico centrale di difesa. Non c'è pressing per la cessione, ma nessuno vuole contrastare gli ideali di nessuno. È necessario, allora, un incontro per chiarire le proprie priorità.