Delineate le priorità di mercato in un primo summit: quattro nomi in uscita, due in entrata

Secondo il Corriere dello Sport, è stato eseguito di recente in casa Napoli un summit di calciomercato per delineare l'attuale situazione, sia in entrata che in uscita, per capire come muoversi. Innanzitutto, le uscite, perché soprattutto senza Champions serve far cassa con gli esuberi per poi agire in entrata. I principali nomi in uscita sono quattro.

"Ounas, reduce da un finale in crescendo a Crotone; Ospina, considerando che Spalletti punterà forte su Meret; e poi, beh, ovviamente loro, Fabian e Koulibaly, pezzi pregiatissimi secondo le valutazioni del club azzurro".

In entrata, poi: "le priorità sulla lista della spesa sono un mancino, cioè un terzino sinistro, poi un centrocampista modello diga, grande e grosso: Emerson, la prima scelta dell'allenatore per quel che riguarda la fascia, mentre in mezzo è sempre vivo il discorso con Basic del Bordeaux".