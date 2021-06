Fabian, cessione molto difficile: le big spagnole non possono spendere

Fabian Ruiz sembra sempre l'indiziato numero uno a lasciare Napoli ma un'eventuale trattativa non sarebbe per niente facile. Il PSG sembra uscito dalla corsa, dopo aver ingaggiato Wijnaldum. Ci sono interessi in Spagna, ma anche in questo caso finalizzare un affare sarebbe davvero complesso.

Non aiutano le richieste del Napoli né l'Europeo non brillante disputato finora dallo spagnolo. Secondo quanto rivela AS, non aiutano neanche i problemi economici delle big iberiche. Su Fabiàn ci sono infatti Barcellona, Real Madrid e Atletico, ma nessuna può soddisfare le richieste economiche di De Laurentiis.

Sembra difficile, dunque, che Fabiàn possa realmente lasciare Napoli - conclude il quotidiano.