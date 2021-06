Nessuna offerta dall'Italia per Maksimovic: può finire all'estero

Stando a quanto riportato dal collega Sky ed esperto di calciomercato, Gianluca Di Marzio, non è ancora arrivata nessuna offerta per Nikola Maksimovic.

Il difensore serbo che dal 30 giugno sarà svincolato, non ha ricevuto proposte per restare in Italia ed ora comincia a prendere in considerazione altre esperienze. A questo punto, per lui, è facile ipotizzare un futuro in Russia o in Spagna dopo le esperienze italiane di Torino e Napoli.