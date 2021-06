Napoli, la priorità è il terzino sinistro ma manca l'ok di De Laurentiis sulle trattative imbastite da Giuntoli

La priorità del Napoli, nel corso della prossima stagione, resta sempre quella di acquistare (almeno) un terzino sinistro. Cristiano Giuntoli si muove sul mercato ma per ora non c'è il via libera del presidente Aurelio De Laurentiis per le trattative imbastite.

I nomi restano: Nuno Tavares, di proprietà del Benfica che chiede 15 milioni di euro senza possibilità di inserire contropartite nella trattativa (il Napoli aveva provato ad inserire Mario Rui), Emerson Palmieri, di proprietà del Chelsea, dove però l'ostacolo resta quello dell'ingaggio di oltre 4 milioni di euro.

Potrebbe essere un ostacolo aggirato attraverso una spalmatura del contratto e la legge di stabilità ma c'è sempre da convincere giocatore ed entourage. L'ultimo nome è quello di Kostas Tsimikas: il terzino del Liverpool non ha convinto Kloop e sta cercando un'altra soluzione per giocarsi le sue carte.