Rinnovo Insigne, la volontà è quella di proseguire insieme e spunta la telefonata di Spalletti

Il Napoli farà di tutto per non perdere il suo gioiello più pregiato: Lorenzo Insigne. Stando a quanto raccolto dalle edizioni odierne del Corriere dello Sport e Repubblica non è ancora fissata la data dell'incontro fra le parti per il rinnovo contrattuale, ma la volontà è quella di proseguire insieme e si viaggia verso un meeting post Europeo per sancire la definitiva permanenza in azzurro del Capitano.

Il Napoli non accetta di cedere al giocatori i diritti d'immagine, come egli stesso aveva chiesto, ma Lorenzo potrebbe accettare anche questo compromesso pur di continuare a vestire l'unica maglia indossata in Serie A e continuare il suo personale sogno nella sua città.

Nel frattempo spunta anche una telefonata di mister Luciano Spalletti allo scugnizzo napoletano in cui il mister gli ha detto: "Ciao, come stai? In bocca al lupo per l'Europeo, ci vediamo presto!".