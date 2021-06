Indizio social per Mady Camara al Napoli

Interesse del Napoli per Mady Camara, il 24enne centrocampista dell'Olympiacos e della Guinea nonché ex compagno di squadra di Tsimikas, obiettivo dei partenopei per rinforzare la fascia sinistra.

Sul sito "Il tredicesimo uomo" è apparso un fotomontaggio che lo ritrae con la maglia del Napoli. Il primo a mette il like a questa foto è stato proprio il centrocampista Guineano. A rivelare l'indizio social è l'edizione odierna di TuttoSport.