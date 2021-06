Ciro Venerato, esperto di calciomercato, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli nel corso della trasmissione Radio Goal, rilasciando alcune dichiarazioni. Ecco quanto evidenziato dalla nostra redazione:

"Insigne? Il rinnovo è fermo, il Napoli non ha chiesto nessuno appuntamento. Ieri ho smentito l'interesse del Tottenham, ma oggi sono qui per dirvi che l'interesse del Barcellona è veritiero. Alla dirigenza catalana piace davvero tanto il capitano del Napoli. Ora come ora però il Barcellona non può chiamare il Napoli perchè in questo momento ha la necessità di vendere prima alcuni calciatori.

Lykogiannis e Nandez? Sono giocatori che piacciono, ma il Napoli per quanto riguarda il terzino sta lavorando a fari accesi su Emerson e su di un mister X del quale non ne conosciamo il nome.

Calzona e Sinatti? Sono due ritorni di grandissimo livello. Spalletti è un grande allenatore ed è soprattutto un uomo intelligente. Pertanto si è circondato di ottimi collaboratori. Nell'era De Laurentiis Francesco Sinatti è stat il miglior preparatore atletico".