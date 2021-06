Nuno Tavares, il Benfica chiede 15 milioni: il Napoli valuta l'investimento

Tavares Napoli- Il calciomercato sta per entrare nel vivo. Tra rumors, trattative e ribaltoni il Napoli ha l'obbligo di puntellare l'organico per rinforzarsi e tornare in Champions League. C'è una certezza assoluta per gli azzurri: il bisogno di rinforzare la fascia sinistra con l'innesto di un terzino sinistro di livello.

Come riporta il Corriere dello Sport, la trattativa con il Benfica per Nuno Tavares continua a tenere banco per i partenopei. I portoghesi hanno già rifiutato l'offerta del Napoli che prevedeva 12 milioni cash più il cartellino di Mario Rui. La richiesta è di 15 milioni cash per il cartellino di Tavares, senza l'inserimento di una contropartita .

La distanza tra domanda ed offerta non è eccessiva. Il desiderio di De Laurentiis però, si legge, è quello di sfoltire la rosa ed alleggerire il monte ingaggi. Oltre a Rui, infatti, pesa sul bilancio azzurro anche Faouzi Ghoulam, attualmente ai box. Per Repubblica il Napoli sta valutando comunque la possibilità di acquistare Tavares, poiché sarebbe un investimento su un talento pronto ad esplodere ed ancora molto giovane, classe 2000.