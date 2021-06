Sky, il nuovo prezzo del pacchetto Sky Calcio

Come ormai noto, dalla prossima stagione DAZN trasmetterà 7 partite della Serie A in esclusiva, relegando a Sky 3 partite in co esclusiva. Proprio a tal proposito l'emittente satellitare ha ridimensionato i prezzi del proprio pacchetto Sky Calcio.

Come riportato da Calcio e Finanza, dal prossimo 1° ottobre il pacchetto Sky Calcio avrà un prezzo di 5 euro al mese. Inoltre – come già noto – dal 1° luglio al 30 settembre 2021, il costo di Sky Calcio è azzerato, e da ora e fino al 31 dicembre 2021, i clienti saranno liberi di rimuovere Sky Calcio, senza costi né spese.

Inoltre, sino al 30 settembre sarà possibile anche recedere dal proprio abbonamento senza costi né spese: nel mese di luglio arriverà da Sky una comunicazione importante con tutte le indicazioni su modalità e tempi.