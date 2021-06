Il Roma - Rinnovo Insigne: proposto un milione in meno fino al 2026

La questione del rinnovo di Insigne continua a tenere tutti col fiato sospeso. Il capitano azzurro viene dalla sua miglior stagione e sta disputando un ottimo Europeo. Ora è leader tecnico e caratteriale sia del Napoli che dell'Italia, come testimoniato dal numero 10 indossato in Nazionale.

C'è però incertezza in casa Napoli. Il contratto del capitano azzurro è in scadenza nel 2022, ma ancora non c'è intesa sul rinnovo. Attualmente Insigne percepisce 4,5 milioni di euro a stagione, una cifra che De Laurentiis vorrebbe decurtare a causa della crisi post Covid e dalla mancata qualificazione in Champions.

Stando a quanto riportato da Il Roma la proposta di ADL sarà di 3,5 milioni di euro a stagione fino al 2026. Un milione di euro in meno rispetto all'ingaggio attualmente percepito dal capitano. Secondo il quotidiano, non è così sicuro che Insigne accetti un taglio così netto dell'ingaggio. Proprio per questo motivo, se dovessero arrivare offerte da 25 milioni, non è da escludere un clamoroso addio del capitano.