Fenerbahçe e Trabzonspor su Mario Rui, il Napoli potrebbe cederlo nonostante il rinnovo

Nel calciomercato, si sa, nulla è certo. Le certezze possono venir meno in qualsiasi momento, che si tratti di colpi in entrata o di cessioni inaspettate. Il Napoli, che è alla ricerca di un terzino sinistro e non solo, potrebbe completamente rivoluzionare proprio l'out di sinistra.

Stando a quanto riportato da Repubblica, infatti, due club turchi hanno messo gli occhi su Mario Rui. Il terzino portoghese, già proposto al Benfica nell'affare Tavares, non è incedibile per i partenopei. Secondo il quotidiano Fenerbahçe e Trabzonspor stanno preparando un'offerta per Mario Rui, che il Napoli ascolterebbe e valuterebbe.

Mario Rui, che ha firmato l'anno scorso un rinnovo fino al 2025 a 2,1 milioni di euro a stagione, potrebbe quindi lasciare il Napoli. A quel punto la fascia sinistra sarebbe completamente rivoluzionata. Mario Rui, complice anche l'infortunio di Ghoulam, è un punto fisso degli azzurri da ormai 3 stagioni. Con la casacca del Napoli ha infatti totalizzato 131 presenze, impreziosite da 3 reti.