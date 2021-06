Mercato Lazio, Hysaj in dirittura d'arrivo: attese le firme in settimana

Intervenuto in diretta a Sportitalia, Alfredo Pedullà ha fatto il punto sul mercato della Lazio. Per un acquisto in dirittura d'arrivo (Hysaj), ce n'è un altro per cui Lotito potrebbe fare uno sforzo: Julian Brandt, trequartista/esterno tedesco del Borussia Dortmund.

Il primo acquisto per Maurizio Sarri dovrebbe essere un fedelissimo del tecnico toscano, ossia Elseid Hysaj. Per il terzino albanese - in scadenza con il Napoli - sono attese le firme sul nuovo contratto nel corso della prossima settimana.

Nome nuovo per la Lazio è invece Brandt, che si sposerebbe perfettamente nelle idee tattiche di Sarri: Lotito è pronto a fare un sacrificio.