Koulibaly, confermata la sua presenza al ritiro di Dimaro

Il tormentone Kalidou Koulibaly torna, sistematicamente, durante ogni sessione estiva di calciomercato. Il difensore senegalese, a Napoli dal 2014, è uno dei pezzi più pregiati della scuderia azzurra. Leadership, capacità di lettura, atletismo e velocità lo rendono uno dei migliori difensori al mondo e, perciò, piace a tanti top club.

Anche quest'anno, per lungo tempo, Koulibaly sembrava essere sul piede di partenza. Ma sia la richiesta di De Laurentiis (60 milioni) sia la volontà del calciatore di restare a Napoli hanno allontanato la possibilità dell'addio. KK sarà ancora un calciatore del Napoli, pronto a guidare la difesa e la squadra tutta.

Come riportato dal Corriere dello Sport, Koulibaly dovrebbe essere presente già a Dimaro, alla prima fase di preparazione al campionato. Non sono contemplati clamorosi ribaltoni di mercato. Spalletti conosce già benissimo Koulibaly da calciatore, e non vede l'ora di conoscere anche l'uomo.